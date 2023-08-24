南韓美食YouTuber 나도（NaDo），以療癒吃播形象聞名，頻道擁有278萬人訂閱，她1月宣布懷孕喜訊後，便時常會透過社群分享孕期日常，近日傳來好消息，她已順利誕下寶寶，粉絲也紛紛留言恭喜。

NaDo前（22日）曬出人已在醫院待產的照片，並向自己喊話加油，隔天又發文透露已於22日順利生產，興奮表示「這真的是有史以來最好的，要瘋了，實際上看上去真的好小」，透露寶寶出生有3.26公斤，並曬出一家合照，萌樣融化大批粉絲的心。

NaDo透露已生下寶寶。（圖／取自NaDo的IG）

其實，NaDo卸貨前、20日時，還在YouTube頻道更新吃播影片，敬業吃著美食，讓網友也大讚「距離生產日子沒多久了，還是很努力在工作，Nado真的很辛苦」。

Nado生產前2天還有更新影片。（影／翻攝自Nado YouTube）

NaDo在2012年開始經營YouTube頻道，經常以攝取高熱量食物拍攝成影片，大快朵頤享受美食的過程，獲得不少粉絲喜愛，頻道擁有278萬人訂閱，而她懷孕期間也沒停止拍片，讓粉絲也相當敬佩。