大陸央視新聞用戶端報導，中國國家主席習近平當地時間8月24日上午，在約翰尼斯堡出席金磚國家領導人第十五次會晤特別記者會。在會議宣布邀請沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、阿根廷、伊朗、衣索比亞正式成為金磚成員後，發表談話強調，這次擴員是歷史性的，體現了金磚國家同開發中國家團結合作的決心，符合國際社會期待，符合新興市場國家和發展中國家共同利益。

會議宣布，邀請沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、阿根廷、伊朗、衣索比亞正式成為金磚大家庭成員。

習近平發表指出，金磚國家都是具有重要影響的國家，對世界和平和發展肩負重要責任。在本次會晤中，圍繞當前國際形勢、金磚國家合作等問題進行了深入交流，達成廣泛共識，發表了峰會宣言，取得了豐碩成果。

習近平表示，五國領導人一致同意，邀請沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、阿根廷、伊朗、衣索比亞成為金磚大家庭成員。中方對這些國家表示祝賀，對主席國南非和拉馬佛沙總統所作努力表示高度讚賞。

習近平強調，這次擴員是歷史性的，體現了金磚國家同開發中國家團結合作的決心，符合國際社會期待，符合新興市場國家和開發中國家共同利益。這次擴員也是金磚合作的新起點，將給金磚合作機制注入新活力，進一步壯大世界和平和發展的力量。他相信，只要齊心協力，金磚合作大有可為，金磚國家未來可期。讓我們共同努力，譜寫新興市場國家和開發中國家團結合作謀發展的新篇章！

南非總統拉馬佛沙主持，巴西總統魯拉、印度總理莫迪和俄羅斯總統普丁（線上）出席。

會議通過並發表《金磚國家領導人第十五次會晤約翰尼斯堡宣言》。