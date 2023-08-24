De Beers即起至27日在台北101舉辦Metamorphosis by De Beers珠寶展，展出總價逾16億的珠寶作品，邀請柯佳嬿擔任開展嘉賓。柯佳嬿身穿一襲白色曳地禮服搭配以春季為設計主題的鑽石套組，鑽石閃閃、豔光四射，她說近來忙著拍戲，連七夕情人節也不得閒，幸好受邀出席De Beers珠寶展，終於可以抽空好好欣賞珠寶，讓她心情大好。

大克拉數的彩鑽向來是De Beers的強項，一顆2.78克拉紫鑽，要價逾2億元。（De Beers提供／陶福媛台北傳真）

Metamorphosis by De Beers系列高級珠寶Prelude 手環。（De Beers提供

De Beers以秋天為設計概念的Metamorphosis by De Beers系列珠寶Autumn耳掛。（De Beers提供

今年De Beers以春夏秋冬四季的更迭變化為主題，透過色彩繽紛的彩色寶石勾勒大自然周而復始的律動與千變萬化，春天的繁花、夏季的豔陽海洋、秋天的楓紅與冬季的冰雪，透過De Beers的巧思創意與精湛工藝，幻化為美輪美奐的珠寶臻作，藉此向大自然致敬，柯佳嬿說De Beers四季珠寶各自有不同的美，不過她的生日在冬天，因此偏愛冬季風格的珠寶，俐落簡約的幾何構圖非常有現代感，在炎夏時予人清涼感。

為春天為主題的Metamorphosis by De Beers系列高級珠寶Spring 項鍊。（De Beers提供

為冬天為主題的Metamorphosis by De Beers系列高級珠寶WINTER項鍊。（De Beers提供

大克拉數的白鑽和彩鑽向來是De Beers的強項，今年也不例外，其中一顆要價2.78克拉紫鑽最受矚目，要價逾2億元，目前在珠寶圈內流通的粉鑽、藍鑽非常少，能見到已是十分難能可貴，紫鑽更是罕見稀有，又是如此大克拉數的彩鑽，難怪備受藏家喜愛。

主石逾10克拉黃鑽的Prelude黃鑽項鍊，2125萬元。（De Beers提供

今年全新登場的Metamorphosis by De Beers系列珠寶的第一套作品Prelude，以四季和諧之美揭開序曲，透過彩色金屬、鑽石和鑲嵌工藝將四季美景完美呈現。接下來登場的四季珠寶，則各自展現不同風情，春季Spring珠寶套組以De Beers鑽石產國南非的原生種花卉「帝王花」為靈感，重重交疊的花瓣，象徵春天的盎然生機。夏季Summer珠寶套組則以鸚鵡螺菊石化石和豔陽為靈感，透過珠寶鑲嵌勾勒迷人的螺旋形紋理，充滿夏日海洋的氣息。

秋季Autumn珠寶套組則首次運用大明火琺瑯工藝，詮釋秋天楓紅的濃郁強烈的色彩，並以優雅的曲線勾勒秋日落葉紛飛的動人景致。冬天Winter珠寶套組則以精湛的鉸接式鑲嵌演繹晶瑩璀璨的冬日美景，美鑽鑲嵌成幾何圖形，如冰凍湖面上的一片片冰雪。

Metamorphosis by De Beers系列珠寶也展示多款鑲嵌大克拉寶石的作品，充分展露De Beers擁有鑽石原礦的品牌優勢，例如一件鑲嵌逾10克拉黃鑽的Prelude黃鑽項鍊，將珍罕非凡的天然瑰寶與精湛金工技藝互相結合，打造成風格獨具的珠寶臻作。