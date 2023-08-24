De Beers即起至27日在台北101舉辦Metamorphosis by De Beers珠寶展，展出總價逾16億的珠寶作品，邀請柯佳嬿擔任開展嘉賓。柯佳嬿身穿一襲白色曳地禮服搭配以春季為設計主題的鑽石套組，鑽石閃閃、豔光四射，她說近來忙著拍戲，連七夕情人節也不得閒，幸好受邀出席De Beers珠寶展，終於可以抽空好好欣賞珠寶，讓她心情大好。

大克拉數的彩鑽向來是De Beers的強項，一顆2.78克拉紫鑽，要價逾2億元。（De Beers提供／陶福媛台北傳真）
大克拉數的彩鑽向來是De Beers的強項，一顆2.78克拉紫鑽，要價逾2億元。（De Beers提供／陶福媛台北傳真）

Metamorphosis by De Beers系列高級珠寶Prelude 手環。（De Beers提供
Metamorphosis by De Beers系列高級珠寶Prelude 手環。（De Beers提供
De Beers以秋天為設計概念的Metamorphosis by De Beers系列珠寶Autumn耳掛。（De Beers提供
De Beers以秋天為設計概念的Metamorphosis by De Beers系列珠寶Autumn耳掛。（De Beers提供

今年De Beers以春夏秋冬四季的更迭變化為主題，透過色彩繽紛的彩色寶石勾勒大自然周而復始的律動與千變萬化，春天的繁花、夏季的豔陽海洋、秋天的楓紅與冬季的冰雪，透過De Beers的巧思創意與精湛工藝，幻化為美輪美奐的珠寶臻作，藉此向大自然致敬，柯佳嬿說De Beers四季珠寶各自有不同的美，不過她的生日在冬天，因此偏愛冬季風格的珠寶，俐落簡約的幾何構圖非常有現代感，在炎夏時予人清涼感。

為春天為主題的Metamorphosis by De Beers系列高級珠寶Spring 項鍊。（De Beers提供
為春天為主題的Metamorphosis by De Beers系列高級珠寶Spring 項鍊。（De Beers提供

為冬天為主題的Metamorphosis by De Beers系列高級珠寶WINTER項鍊。（De Beers提供
為冬天為主題的Metamorphosis by De Beers系列高級珠寶WINTER項鍊。（De Beers提供

大克拉數的白鑽和彩鑽向來是De Beers的強項，今年也不例外，其中一顆要價2.78克拉紫鑽最受矚目，要價逾2億元，目前在珠寶圈內流通的粉鑽、藍鑽非常少，能見到已是十分難能可貴，紫鑽更是罕見稀有，又是如此大克拉數的彩鑽，難怪備受藏家喜愛。

主石逾10克拉黃鑽的Prelude黃鑽項鍊，2125萬元。（De Beers提供
主石逾10克拉黃鑽的Prelude黃鑽項鍊，2125萬元。（De Beers提供

今年全新登場的Metamorphosis by De Beers系列珠寶的第一套作品Prelude，以四季和諧之美揭開序曲，透過彩色金屬、鑽石和鑲嵌工藝將四季美景完美呈現。接下來登場的四季珠寶，則各自展現不同風情，春季Spring珠寶套組以De Beers鑽石產國南非的原生種花卉「帝王花」為靈感，重重交疊的花瓣，象徵春天的盎然生機。夏季Summer珠寶套組則以鸚鵡螺菊石化石和豔陽為靈感，透過珠寶鑲嵌勾勒迷人的螺旋形紋理，充滿夏日海洋的氣息。

秋季Autumn珠寶套組則首次運用大明火琺瑯工藝，詮釋秋天楓紅的濃郁強烈的色彩，並以優雅的曲線勾勒秋日落葉紛飛的動人景致。冬天Winter珠寶套組則以精湛的鉸接式鑲嵌演繹晶瑩璀璨的冬日美景，美鑽鑲嵌成幾何圖形，如冰凍湖面上的一片片冰雪。

Metamorphosis by De Beers系列珠寶也展示多款鑲嵌大克拉寶石的作品，充分展露De Beers擁有鑽石原礦的品牌優勢，例如一件鑲嵌逾10克拉黃鑽的Prelude黃鑽項鍊，將珍罕非凡的天然瑰寶與精湛金工技藝互相結合，打造成風格獨具的珠寶臻作。

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