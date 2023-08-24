【全程字幕】還原現場16秒畫面曝！賴品妤受訪逃跑自撞腳架跌倒 中天記者攙扶反被狂吼：你推我@ChinaTimes

民進黨立委賴品妤近日因「雲豹小公主」話題引發爭議，被外界質疑綠電利益與民進黨、甚至與賴清德所屬新系的關係。賴品妤今(24日)閃躲記者追訪時摔倒，還反控中天記者推她，遭到中天新聞還原影片打臉。網友熱議不斷，連綠粉也看不下去，在PTT發文要賴品妤別再出來失分。粉專「政客爽」截圖揪出，賴品妤現場台詞是說被記者推要叫警察，後來改口被撞倒，又變被狂追，改了又改，直酸「內馬爾假摔都比不過妳！」

賴品妤今(24日)出席醫藥記者會，會後指控中天記者追訪害她跌倒，但中天隨即還原影片，顯示記者並沒推她，引起熱議。PTT有鄉民挖出3年前立院朝野攻防時，賴品妤也曾有經典「仆街」畫面，當時賴品妤還在臉書說「能打敗自己的只有我自己」，如今也遭網友酸是「自摔小公主」。

政客爽對此酸文連發，直呼：第1450屆金馬獎最佳女主角賴品妤！並截圖她的臉書發文指出：欸不是，影后賴品妤不是現場台詞是說被記者推要叫警察來嗎？先說被推倒、變被撞倒、變被狂追，「保安！保安！可以讓人這樣改了又改、改了又改、改了又改嗎？」敢講就要戰到底啊！

「說好的奉陪到底呢？」政客爽透露，他去賴品妤臉書譴責腳架，結果就被封鎖了。直呼「品妤加油！不但要力爭奧斯卡、更要前進世界盃！內馬爾假摔都比不過妳！大家要多多幫品妤加油，她是台灣之光！」還秀出一大票綠營人士留言瞎挺賴品妤的截圖。

網友表示「最佳道具獎，推人的攝影機腳架」、「看來都是內馬爾的球迷」、「未來的奧斯卡影后已漸漸露出鋒芒，另一個台灣之光華麗登場」。