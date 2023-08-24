中國大陸海關總署網站8月24日發布關於全面暫停進口日本水產品的公告。

為全面防範日本福島核汙染水排海對食品安全造成的放射性汙染風險，保護中國消費者健康，確保進口食品安全，依據大陸《食品安全法》及其實施條例、《進出口食品安全管理辦法》有關規定，以及世界貿易組織《實施衛生與植物衛生措施協定》有關規定，大陸海關總署決定自2023年8月24日起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。

大陸海關總署進出口食品安全局負責人就日本福島核汙染水排海回答記者提問，據海關總署網站，該負責人表示，日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，於8月24日單方面強行啟動福島核汙染水排海。中國海關高度關注日方此舉對日本輸中食品農產品帶來的放射性汙染風險。為防範受到放射性汙染的日本食品輸中，保護人民群眾生命健康，大陸海關總署持續開展對日本食品放射性汙染風險的評估，在嚴格確保安全的基礎上，對從日本進口食品採取了強化監管措施。

依據大陸法律法規相關規定，以及世界貿易組織《實施衛生與植物衛生措施協定》相關規定，海關總署決定對原產地為日本的水產品採取緊急措施，自2023年8月24日（含）起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。大陸海關總署將持續關注日本核汙染水排海情況，視情動態調整有關監管措施，防範核汙染水排海對國民健康、食品安全帶來的風險。