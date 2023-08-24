MUJI無印良品台灣商品團隊以減少對環境負擔為理念，推出5款台灣在地生產的洗劑新品，包括小蘇打粉、檸檬酸、過碳酸鈉、抗菌洗衣精與食器&蔬果兩用洗潔精，補足目前商品結構中較為欠缺的洗劑用品系列。

針對清潔頻率最高的服飾，MUJI無印良品新推出的抗菌洗衣精適用於棉、麻、人造纖維與混紡等織品，以植物油製成液體皂，呈弱鹼性，不添加香精、防腐劑與螢光增白劑，洗淨力佳且抑菌率高，適合台灣潮濕悶熱的氣候與晾衣需求。

MUJI無印良品抗菌洗衣精，1200g，219元。適用於棉、麻、人造纖維與混紡等織品。（MUJI提供／古明弘台北傳真）

清洗與晾曬後，也別忘了洗衣機的清潔與保養。考量夏季使用洗衣機的頻率更高，MUJI無印良品建議，一般居家洗衣機可以每隔2-3個月，使用過碳酸鈉清潔洗衣機，MUJI無印良品的過碳酸鈉除了可以漂白衣物，還可深度清潔洗衣槽內的汙垢。同時，過碳酸鈉也很適合清潔餐具杯盤上的茶垢與咖啡垢，可將熱水和適量的過碳酸鈉加入容器中，浸泡3-4小時後再以清水沖洗，即可恢復食器的乾淨度。

MUJI無印良品過碳酸鈉(粉狀500g)，99元。可深度清潔洗衣槽、衣物汙漬。（MUJI提供／古明弘台北傳真）

針對浴廁清潔，MUJI無印良品則推薦使用檸檬酸來清除洗手台周邊的水垢、皂垢及馬桶上的髒汙，藉由酸鹼中和，達到清潔效果。

MUJI無印良品檸檬酸(粉狀500g)，99元。藉由酸性中和鹼性汙垢，如水漬、皂垢、尿垢等，達到清潔效果。 （MUJI提供／古明弘台北傳真）

廚房裡的抽油煙機適合使用小蘇打粉清潔，更為省時省力。MUJI無印良品建議顧客可先將抽油煙機上的油網等配件卸下，混合1：1的熱水與小蘇打粉浸泡並靜置一段時間，等待油汙溶解後，使用聚氨酯三層海綿與縫隙清潔系列輕輕刷抹，即可輕鬆清除油垢。

MUJI無印良品食器&蔬果兩用洗潔精(液態1200g)，219元。以芥花油、椰子油、棕櫚仁油製成，可用於食器與蔬果洗潔使用，綿密泡沫可去除油污。（MUJI提供／古明弘台北傳真）

每天使用完的餐盤或蔬果清潔則可使用以芥花油、椰子油、棕櫚仁油製成的食器&蔬果兩用洗潔精清洗，無添加壬基苯酚類界面活性劑、防腐劑與螢光增白劑，使用更安心。