嘉義縣家畜防治所長林珮如說明中元祭拜獸魂，特別準備動物食品及寵物金。（廖素慧攝）

農曆7月中元祭拜好兄弟是民間習俗，嘉義縣家畜防治所24日在「獸魂碑」前祭拜動物界的「好兄弟」，供桌上有各種動物用的糧草、犬貓罐頭飼料，還有業者捐贈100份寵物金（動物冥界紙金），普度動物亡魂，縣長翁章梁說，7月是感恩月，感謝天地萬物。

嘉義縣家畜疾病防治所偕同縣內動物防疫人員、嘉義大學、嘉義縣市獸醫師公會、嘉義縣動保團體與各產業團體代表，特別準備寵物飼料、罐頭及寵物專用紙錢（寵物金），在獸魂碑前舉辦動物界中元祭儀，由翁章梁縣長主祭。

翁章梁表示，家畜所業務繁多，搶救傷殘受虐動物，也會為了做好家畜疫情防治，依法令規定撲殺有染疫之虞的家畜，每年中元祭祀獸魂碑，表達對動物生靈的敬意及感恩之心，同時祈求家畜所執行業務一切平安順利。

家畜疾病防治所長林珮如指出，「祭拜獸魂碑」是結合防疫人員、產業界、學術界和動保界的心意，傳達尊重生命的意識，今年業者集資購買寵物金100份祭拜，還特別準備水質檢驗試劑，讓水產養殖業者祭拜後可帶回使用，祭拜結束後會將供品全數捐給慈善團體。

「獸魂碑」就在嘉義縣家畜防治所後面，1959年嘉義縣政府成立家畜疾病診治所，將診治所解剖室後方空地作為動物掩埋場，傳出當時值夜人員屢屢聽見動物的騷動聲響，因而於1962年在掩埋場上方豎立獸魂碑，每年中元節祭拜，祭拜習俗相傳至今已超過60年，且隨著毛小孩意識漸盛，供品也多樣化又創新。

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