日前網紅高軒於社群上控訴早台灣Burberry員工PO網公審狂酸，「你加油，來我們活動花0元，到底是不是螳螂有錢人」，讓高軒本人氣憤地於社群想討公道，希望台灣Burberry 可以公開道歉，今高軒於社群上表示品牌總公司CEO寄信給他了解狀況。

日前一直未發聲的台灣Burberry 也於下午正式發聲明「我們已直接聯繫該顧客。顧客隱私以及個人資訊安全對Burberry至關重要。所述行為不符合我們的政策和價值觀。該臨時僱員已於 8 月 22 日離開公司。」