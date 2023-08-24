民進黨立委賴品妤今（24）日參加活動被記者堵麥時，疑似被攝影機腳架絆倒，但她卻反控是《中天新聞》記者推了她。政客爽粉專發現，賴品妤在臉書先說被推倒➡變被撞倒➡變被狂追，改了又改，說好的奉陪到底呢？

「政客爽」今(24日)在臉書粉專表示，影后賴品妤不是現場台詞是說被記者推要叫警察來嗎？先說被推倒➡變被撞倒➡變被狂追。保安！保安！可以讓人這樣改了又改、改了又改、改了又改嗎？敢講就要戰到底啊！說好的奉陪到底呢？

國民黨台北市議員徐巧芯回應酸說，「腳架不乖，腳架可惡」。網友也紛紛表示，「自導自演 被看破手腳」「今天的金馬影后，哈哈哈哈哈！」「沒叫你賠腳架就不錯了」「鏡頭會說話」「下架賴品妤」。

也有人說，「雲豹公主，逃的快，改的快，一下說人推她，一下說自己跌倒，真奇怪！真奇怪！」」「記者好心被雷劈啊」「演很大欸」「自己沒注意看，然後被攝影機絆倒，就怪別人」。