第18屆全球城市小姐暨先生選拔大賽台灣區總決賽日前圓滿落幕，擁有甜美混血臉蛋的17歲女孩許依宸摘取城市小姐后冠。身為全球城市小姐選拔大賽官方指定美容雕塑醫生的名醫邱浚彥認為，完美的身材比例和甜美的臉蛋是勝出的關鍵。

第十八屆全球城市小姐暨先生選拔大賽於美福飯店進行總決賽，共有34位男女參賽者通過複賽，參加最後評選，競逐后冠及王冠，賽事競爭相當激烈。

整型名醫邱浚彥是大會指定美容雕塑醫師。(全球城市小姐選拔協會提供)

20日晚間賽事結束，選拔名單出爐，城市小姐前三名獲獎者依序分別為許依宸、吳若湄、陳蘊予；城市先生前三名獲獎者依序分別為余果、王竣玄及彭家維。

17歲美后許依宸身高175，擅長國標舞，身材線條完美，臉蛋神似韓國女星SOMI，她表示，從小就有選美夢，原本是志在參加不在得獎，奪冠更是出乎意料，讓她開心到睡不著。

許依宸表示，很開心能參加本屆全球城市小姐暨先生選拔並獲得冠軍，「以前就想來參加，但會害怕，今年我準備好了，先在外面找模特兒老師上課，加強訓練自己的台步，真的很開心能獲得冠軍！」175公分高的她從小因身高與身材優勢，對選美很有興趣，希望莊敬高職畢業後，能經由特別甄選考台北市立大學模特兒系，因為對模特兒工作一直很有興趣。

整型名醫法喬醫美診所總院長邱浚彥多年來為全球城市小姐選拔大賽嚴格把關，身為評審同時也是選拔大賽官方指定美容雕塑醫生，邱浚彥在忙碌的工作之餘，經常出國進修和交流，對美的標準，他一直很有國際觀。他認為，城市小姐選美已經是國際化的選美品牌，參賽選手不論在臉部的線條比例和身材的雕塑上都已經完全與國際接軌。加上大部分選手都擅長舞蹈，平常也有運動健身習慣，在舞台上展現出的身材線條都很有青春活力。

法喬醫美診所總院長邱浚彥同時也在選拔大賽上與創始人張如君以及其他嘉賓一同參與地球憲章的簽署，呼籲大家共同珍愛地球。