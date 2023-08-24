一名從事業務的男子，由於工作關係，長期作息不規律及飲食不均衡，結果出現類似胃酸逆流產生的胸悶感，原以為只是胃部老毛病，未料進一步檢查竟發現1條冠狀動脈已將近100％阻塞。醫師指出，不少人會以為火燒心是胃部問題，事實上若伴隨胸口出現廣泛性疼痛、呼吸急促、心律不整、冒冷汗、暈眩、嘔吐或是手痠麻、上腹部悶脹不適，恐是心臟疾病。

北投健康管理醫院副院長錢政平表示，該名男子健檢時發現冠狀動脈鈣化指數分析（CAC score）分數為108，進一步安排心臟冠狀動脈血管攝影檢查，更驚訝地發現左冠狀動脈前降枝已將近100％阻塞。他說明，心臟的動力來自主要3條冠狀動脈血管供應血液，若其中任何1條出現堵塞，都會導致心肌缺氧和養分而受損，甚至造成心臟組織永久性壞死。

一般人常以為火燒心是胃部問題徵兆，錢政平提醒，若伴隨胸口出現廣泛性疼痛、呼吸急促、心律不整、冒冷汗、暈眩、嘔吐或是手痠麻、上腹部悶脹不適，都該警覺是否心臟血管也出問題。

依據衛生福利部111年死因統計，心臟疾病是國人第2號殺手，僅次於癌症，平均每22分鐘就有1人死於心臟疾病。錢政平提到，急性心肌梗塞在發生時，有時完全沒有前兆，可能會突然失去意識、血壓下降甚至休克，不可不慎。

至於哪些人屬於心血管疾病的高危險族群？錢政平點出，40歲以上男性、50歲以上女性、工作高壓力族群、高血壓、高血脂、糖尿病、有抽菸習慣、心臟病病史或家族史，若再伴隨胸悶、胸痛症狀者，應盡快進行檢查，及早發現、預防及治療心血管疾病，才能減少憾事的發生。

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