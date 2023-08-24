印度3名政府消息人士說，由於雨水不足導致甘蔗產量減少，印度預料將自10月起的下季禁止糖廠出口砂糖，這是7年來首度暫停輸出砂糖。

路透社報導，全球市場一旦少了印度供應的砂糖，可能會導致紐約與倫敦商品交易所的基準價格攀升，而紐約與倫敦交易的糖價原已在多年來高點徘徊，這引發對全球糧食市場通膨可能加劇的擔憂。

一名政府消息人士說：「我們的主要焦點是滿足本地對糖的需求，並自剩餘的甘蔗生產乙醇。在接下來的這季，我們將沒有足夠的糖分配給出口額度。」根據官方規定，這名消息人士要求不要具名。

在截至9月30日的這季，印度僅允許糖廠出口610萬噸的砂糖，上季允許出口的砂糖則達創紀錄的1110萬噸。

氣象部門數據顯示，今年迄今，西部馬哈拉什特拉省（Maharashtra）與南部卡納塔卡省（Karnataka）主要甘蔗種植區的雨季雨量，低於平均水準達50%。這兩個地區的砂糖產量合占印度全國超過一半。

一名不願具名的產業官員說，2023/24產季的零星降雨導致甘蔗產量降低，甚至將導致2024/25產季的種植面積下滑。

印度的糖價本週攀至近兩年新高，促使政府8月允許糖廠多銷售20萬噸的砂糖。

另一名政府消息人士說：「糧食通膨令人擔憂。最近糖價攀升，消除了任何出口的可能性。」

印度7月零售通膨率攀至15個月新高，來到7.44%，糧食通膨率上升至11.5%，創下3年多來最高。

印度2023/24產季的砂糖產量可能下滑3.3%，降至3170萬噸。

第3名政府消息人士說：「過去兩年，我們允許糖廠出口大量的砂糖。但我們也必須確保（國內）足夠的供應量與穩定的價格。」