交通部指出，為使旅行業重新熟悉陸團來台觀光相關管理法規、入台證辦理流程、陸團接待與通報及赴陸旅遊安全等事宜，觀光局預計於9月邀集相關單位辦理說明會，向旅行業者宣導辦理陸客觀光業務應注意事項。

交通部觀光局表示，鑑於兩岸民間旅遊交流已暫停超過三年，雙方旅行業名單、從業人員人力配置、旅遊資源及接待能量等均有所變動，為確保國人前往大陸團體旅遊品質，將於一個月準備期間內與旅行業者討論恢復團體旅遊之應注意事項，及與旅行公會研擬符合實務之調控方式，細節確定後再向旅行業者公布。

另為協助國人赴陸團體旅遊安全，觀光局說明，旅行業依規定於成行前應向旅客說明旅遊安全狀況，且每團均應派遣領隊隨團服務，遇緊急事故等旅遊安全事件，須即時妥適處理並通報觀光局。

觀光局也表示，將設有全天候通報機制，如獲知國人赴陸團體旅遊遇旅遊安全相關事件通報，將透過雙方互設辦事處管道提供必要協助，後續也會將陸委會製作之「赴陸港澳違法行為態樣」、「赴陸提醒與建議事項」等電子文宣轉請旅行社適度納入出團前說明資料，提供旅客參考，降低可能之旅遊風險因子。

觀光局並表示，考量旅行業已超過三年未接待大陸觀光團，從事第一線作業的從業人員多有異動或調整情形，為使旅行業重新熟悉陸團來台觀光相關管理法規、入台證辦理流程、陸團接待與通報及赴陸旅遊安全等事宜，預計於9月邀集相關單位辦理說明會，向旅行業者宣導辦理陸客觀光業務應注意事項，詳細場次資訊，後續會再通知旅行業者報名參加。

交通部強調，兩岸民間旅遊交流是雙方的重要市場，政府歡迎大陸旅客來台觀光的立場不變，此次從恢復第三地陸客來台開始，希後續展開恢復團體遊，以健康有序的方式分階段逐步恢復相關觀光旅遊交流。