只有想不到，沒有做不到。本報年初報導烏克蘭取得了相當數量的聯合直攻彈藥增程型（JDAM-ER）當時軍事媒體都在討論究竟哪種機型能掛載，烏克蘭國防部公佈的最新照片亮相，顯示出問題已經克服——Su-27適配用的炸彈掛點，考慮到精準導引彈藥都需要寫入目標地理位置資料，目前尚不知是否有程序編程能力。

"Happy Ukrainian Independence Day!"

Lieutenant General Mykola Oleshchuk. pic.twitter.com/CCUmClvJsy — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) August 24, 2023

據烏克蘭空軍官方推特（現為X）帳號24日貼文，照片中顯示出一架Su-27掛著聯合直攻彈藥增程型滑翔導引炸彈，透過加裝波音公司（Boeing）開發的GPS精確導引改裝套件與滑翔增程套件，最遠打擊距離可達72公里，能從俄軍短程野戰防空系統射程外實施打擊。

滑翔導引炸彈在烏俄戰爭中的效用已經大幅得到驗證，對於前線目標以及前線後方目標的打擊有卓越的性價比，相信烏軍一但開始投入戰場就能創造戰果。

本報先前報導，俄羅斯自去年底開始試驗使用起，今年3月開始大量投入使用，以來公開的已知消息和影片可得知，當前最頻繁出現在烏俄戰場上的是俄羅斯安裝了UMPC滑翔導引套件的FAB-500M62傳統炸彈，去年11月時至今年3月期間似乎是急造版本（Improvised），俄羅斯戰轟機在高空投放時，最大射程約為50公里，近日以來烏克蘭社群媒體上廣傳正式的套件跟外觀已經改變很多，烏克蘭空軍本週更稱目前射程已增加至70公里。

烏克蘭空軍發言人伊納特上校（Yuriy Ihnat）當時向英媒表示：「目前，敵人正在邊境、前線和海岸線沿線使用戰術航空執行作戰任務。在所有這些地區，敵人已經猛烈的使用滑翔炸彈長達一個月之久。」本月初烏克蘭媒體逆風報導前線真相時，俄羅斯每天至少使用這些滑翔導引炸彈空襲40次。