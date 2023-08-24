蘇澳區漁會表示，請政府要出面表態積極替漁民發聲。（吳佩蓉攝）

日本政府宣布氚廢水於今（24日）中午正式排放，宣稱已經過處理，只剩低濃度的放射性物質「氚」。蘇澳區漁會怒批，都說沒問題，不然請日本人先吃吃看啊！請政府要出面表態積極替漁民發聲；縣府海洋及漁業發展所表示，雖然中央單位有在附近海域做水質監測，目前都正常，但未來影響也很難去估計。

蔡源龍表示，今日中午日本開始排放核汙水，不能行政院原子能委員會說沒問題就沒問題，連日本漁民都反對了！更別說台灣的漁民現在只有「害怕」，呼籲漁業署農業部、外交部等積極出面替漁民發聲，要編列嚴格檢測漁貨是否受汙染的預算，否則百姓人心惶惶不敢買魚吃，若造成食安問題，將嚴重影響漁民生計。

蔡源龍怒批，希望日本能有明確的依據來保障魚貨沒受汙染，不然請日本先吃吃看啊！才知道有沒有問題。且牽涉到外交與國政的問題，小小漁民根本無法左右意見，就是要政府出面表態台灣漁民的訴求，積極替漁民發聲。

海洋及漁業發展所所長林芳民指出，以宜蘭來講，東北角海域的鯖魚算是台灣產量最多，包含黑鮪魚也是；而秋刀魚大部分是在北太平洋或大西洋地區，遠洋漁業也是很重要的物種，遂整個洋流經過或是海水的帶動，核汙水排放的話恐有所影響。雖然中央單位都有在附近海域做水質監測，目前都正常，但未來影響也很難去估計。