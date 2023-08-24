MLB推薦賽事 : 8/25(五) 09:40，辛辛那堤紅人@亞歷桑那響尾蛇

亞歷桑那響尾蛇上半季一度站上國聯西區榜首，但明星賽後打線熄火加上牛棚崩盤，目前只能冀望從外卡進入季後賽。辛辛那堤紅人本季也登上過國聯中區龍頭，但先發輪值傷兵頻傳，戰績也隨之下滑，目前與響尾蛇並列國聯外卡第四，仍有希望拿到季後賽門票。兩支同在外卡力爭上游的球隊本週將在亞歷桑那碰頭，響尾蛇7月曾在紅人主場慘遭橫掃，本週回到主場勢必想討回顏面。

響尾蛇看板人物是台美混血好手卡洛爾(Corbin Carroll)，卡洛爾第一個完整大聯盟賽季即繳出21發全壘打、37次盜壘的全能表現，但響尾蛇團隊打線穩定度不足，攻擊狀態每況愈下，近兩個月團隊攻擊指數都跌破7成。所幸老將隆戈尼亞(Evan Longoria)近期已在小聯盟進行復健賽，若能於近期歸隊，隆戈尼亞關鍵時刻的打點能力定能幫助深度不足的響尾蛇打線。

大幅換血的紅人，先發打線有半數是年資不滿2年的新秀，今年初登板的超級大物狄拉克魯斯(Elly De La Cruz)，大聯盟前20場的攻擊指數高達0.881，但狄拉克魯斯的打擊仰角僅有4.9度(聯盟平均12.2度)，導致滾地球比例多達51.6%，下半季進攻指數也跌至0.648。陣中最穩定的是菜鳥游擊手麥克萊恩(Matt McLain)，出身棒球名校UCLA的麥克萊恩絲毫沒有新人的青澀感，不僅選球穩定，也展現水準以上的長打能力，未來將會是紅人不可或缺的中線球員。

響尾蛇系列賽首戰預計由新人B.法特(Brandon Pfaadt)先發主投，B.法特的大聯盟旅程一開始就面臨震撼教育，前5場先發自責分率高達8.37，期間一度被送回小聯盟調整，明星賽後重返大聯盟的6場先發自責分率降至3.50，容易挨轟的問題也明顯改善，近5場先發僅被敲出2發全壘打。紅人不約而同推出新人威廉森(Brandon Williamson)先發，威廉森擁有出色的直球品質，但控球不穩是最大罩門，本季BB/9值高達3.3次，過多的用球數讓威廉森無法負擔太多局數，17場先發出場僅有2場投超過6局，續航力有待加強。

雙方近期攻擊狀態都不算穩定，但響尾蛇交易截止日前交易來潘姆(Tommy Pham)後，中心打線明顯升級。而紅人打線要角印帝亞(Jonathan India)及佛萊利(Jake Fraley)相繼進入傷兵名單，近期打線串聯度不佳，攻擊端落居下風。投手端方面，響尾蛇先發投手B.法特漸入佳境，牛棚在換來前水手終結者席瓦德(Paul Sewald)後也日趨穩固，因此筆者看好投打近況都較為出色的響尾蛇能在主場搶下系列賽首勝，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。