「至哉坤元」匾額。（李京昇攝）

「錫福平康」匾額。（李京昇攝）

「恩普海甸」匾額。（李京昇攝）

苗栗市天后宮已有207年歷史。（李京昇攝）

苗栗縣苗栗市天后宮有200多年歷史，廟方的天上聖母泥塑神像、「恩普海甸」等3塊匾額與書卷式翹頭公案，具有地方傳統技術與文化，經苗栗縣古物類文化資產審議會委員現勘後，建議將天上聖母泥塑神像等9件文物，指定為苗栗一般古物文化資產。

苗栗天后宮天上聖母、宮娥、千順將軍一組5件泥塑神像，完成於1950年代初，為著名客籍福州派泥塑妝佛大師彭木泉所作。彭木泉上承福州渡台佛師林福清，下啟林增桶藝師，其作品可視為20世紀中葉台灣中部客籍福州派泥塑妝佛工藝代表。

聖母與宮娥造像面容溫婉嫻雅，身形比例協調；千順將軍相貌威嚴，身形魁武壯碩，姿態生動，泥塑及粉線工藝精湛細緻，極具時代特色。審議委員認為，泥塑神像反映1950年民間信仰重建時粧塑神像傳說。

「至哉坤元」、「錫福平康」、「恩普海甸」3塊匾額各具歷史意義。「至哉坤元」匾額為光緒16年、1890年清領首任苗栗知縣林桂芬所立，見證台灣行政區畫的變革，還有苗栗縣成為中部生活圈的過程，深具歷史厚度與價值。

「錫福平康」為道光10年、1830年，由苗栗3位進士之1的黃鑲雲所立，能展現苗栗地方重要仕紳與天后宮間密切關係。「恩普海甸」則是1829年由貓閣社平埔族社，敬獻給苗栗天后宮，目前全國各地寺廟，尚未發現有第2方平埔族社民敬獻給漢人寺廟的匾額。

「苗栗天后宮書卷式翹頭公案」製作於嘉慶21年、1816年，融合小木作榫卯、雕作鑿花、髹飾作罩金工法，此座神案表現苗栗客家族群風格，神案桌體有紀年刻銘及捐獻商號名稱，反映嘉慶年間苗栗地方商家仕紳與天后宮交流關係。

苗栗縣府文化觀光局指出，天后宮共有9件文物，在文資委員會勘鑑定後，建議指定為一般古物。

文化觀光局長林彥甫表示，縣府對於在地文化的傳承與發展不遺餘力，多年來指定／登錄縣定有形文化資產計國定古蹟1件、縣定古蹟17件、歷史建築60件、史蹟1處、文化景觀4處，一般古物11件，期能透過縣府與民眾的共同努力，進而認識及保存苗栗文化，並透過民眾參與，共同追求文化多樣性，尊重人類創造力，以俾有形及無形文化資產的保存與創新。