郭書瑤擔任免稅品業者28周年慶大使。（昇恆昌提供）

影視歌三棲女神郭書瑤（瑤瑤），今年七夕與好姊妹鄭茵聲、詹子晴、楊晴一起出遊，她發文將姊妹們暱稱「我的晴人」，「七夕情人就是要跟『晴人』們一起過啊！切蛋糕慶祝我們此生是女兒，還很幸運生在大家更懂得尊重女兒的年代。」楊晴除了背後環抱偷親她還告白：「晴人愛妳！」茵聲也甜出聲：「妳也是小晴人的小情人。」

瑤瑤寫道：「聽說七夕原本跟愛情無關，而是『女兒節』，就由我們3個女兒來應景一下這個節日吧！但願這天不再只是有情人終成眷屬，而是女兒們更懂得珍愛自己！」最近受邀擔任免稅品業者28周年慶大使的她稱職地說，例如趁著昇恆昌電商周年慶獎勵自己一個肖想了很久的禮物，就是愛自己的表現，自認是理智型購物的她，和朋友出國往往自己都是買最少的，透露較常在電商平台選購物品，因為不但可以細細比較、還可以享受更高折扣。

她前兩天也勵志發文表示，「有時候關係中，只有自己沒有別人，並不純粹是件壞事，反而更能專注於照顧好自己，讓自己變得幸福」，發文底下兩條＃令人玩味，一是「＃我是真的想單身」、二則是「＃但不代表我會單身」，粉絲希望瑤瑤早日脫單、找到幸福，甚至還有男粉絲自告奮勇報名。

瑤瑤也分享她很快就要進劇組，「接著明年會有很多不同作品和大家分享。」並表示最近忙得很有心得，在學習戲劇工作不同專業領域新技能，提到下一齣戲有參與前置作業，「最近有訓練關於編劇及一些前置，如怎麼看劇本、怎麼分析、怎麼建構角色等！」提到劇本，她有獨特解釋，表示和演員相比，「劇本比較學術類型，演戲是術科、實作。」妙喻兩者是學科與術科的分野，並表示最近有請教前輩，也感謝這檔戲讓自己開始碰觸不同的領域，學習、開闊很多視野。