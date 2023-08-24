世界盃籃球賽即將在8/25~9/10於菲律賓(馬尼拉)、日本(沖繩)開打以及印尼(雅加達)三地開打，32支國家隊首輪小組賽分成8組，每組前2名的球隊進入第二輪的小組賽(後兩名打17-32排名賽)，第二輪4組之中的每組前2名將取得8強淘汰賽的門票，8強以後的賽事會集中在馬尼拉進行，下面介紹本屆世界盃實力最強的4支隊伍，讓我們在世界盃開打前夕率先沉浸在這精彩刺激的氛圍當中。

【美國】美國隊的強無庸置疑，往往人們習慣用NBA球員的數量來評估一個國家隊實力的強弱，美國隊想當然耳12名球員全數都來自NBA，不僅如此還是NBA各隊的先發主力，儘管星度不如奧運陣容，但有灰狼新星愛德華茲(Anthony Edwards)、鵜鶘少主英格拉姆(Brandon Ingram)、尼克王牌布朗森(Jalen Brunson)…等人坐鎮，世界盃冠軍的寶座美國可以說是已經到手一半。

【法國】法國近年在國際賽的表現十分亮眼，從過去兩屆的世界盃銅牌，到去年奧運與歐錦賽雙雙打入決賽，今年世界盃法國依舊是備受期待的隊伍，陣中擁有NBA快艇隊的鋒線巴頓(Nicolas Batum)、尼克後衛弗尼耶(Evan Fournier)與灰狼中鋒戈博特(Rudy Gobert)，戰力上進攻優質、防守更是一流。

【澳洲】澳洲國家隊中效力於NBA球隊的球員數量高達10位僅次於美國，其中兩名球星米爾斯(Patty Mills)和吉迪(Josh Giddey)是澳洲隊上的靈魂人物，米爾斯擁有豐富的經驗與超高的球商，配上他拿手的三分攻勢，絕對是其他球隊看防的重點，吉迪控球靈活多元，兼具傳球視野與得分能力，防守也在平均水平之上，澳洲後場實力完全不亞於美國。

【加拿大】加拿大陣中的NBA球員雖然沒有澳洲多，但7人幾乎全部都是NBA各隊的先發級別球星，更厲害的是從控球後衛到中鋒，各個位置實力水準都十分均衡，要搶分有巴瑞特(RJ Barrett)、亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)，要防守有布魯克(Dillon Brooks)、包威爾Dwight Powell，還有奧利尼克(Kelly Olynyk)可以攪和禁區，加拿大本屆世界盃可以說是坐二望一。