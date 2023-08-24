警方逮獲詐騙集團取款車手，竟是合法移工，並起出手機等證物。（警方提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園市63歲錢姓婦人向警方報案，稱她7月間在臉書上看到投資網站廣告，加入LINE群組後掉入投資股票的圈套內，在詐騙集團高報酬誘惑下陸續匯款，被騙走159萬元，過程中她想取出獲利，卻被要求加碼投資面交300萬元，警方循線埋伏，抓住取款車手竟是一名合法移工，該移工表示是趁轉換工作空檔打工，沒想到竟是非法行為被警方抓。

中壢警方表示，讓婦人與詐騙集團約定面交取款，員警喬裝成路人在旁保護婦人，也在商店外安排多名警力，佈下天羅地網，等到車手面交完成離開之際，一擁而上將他逮捕。警方說，車手是來台2年的24歲越籍移工團姓男子，現場扣得作案用的手機、投顧公司識別證、收據等證物。

警方呼籲，網路上大多數投資廣告都是詐騙集團投放，且經常利用股市名人或真實投顧公司所拍攝的影片當噱頭，就要吸引加入他們的LINE群組內然後詐騙，民眾如果有選擇投顧公司需求，選擇前一定要反覆確認，以免受騙。