印尼外交部與智庫今天舉辦第32屆「管理南海潛在衝突」研討會，邀請來自台灣、中國、菲律賓和越南等國代表參與，討論南海的潛在衝突及經濟發展、海洋研究合作等議題。

印尼外交部政策戰略局長慕雅納（Yayan. GH Mulyana）在開幕致詞上表示，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首次舉辦實體「管理南海潛在衝突」研討會，並說：「我們必須加強與會者間的協調與合作，以克服共同的挑戰。 」

這場在由印尼外交部、地理空間資訊局和東南亞研究中心在爪哇西部的萬丹省（Banten）舉辦的研討會，邀請來自台灣、汶萊、中國、寮國、菲律賓、印尼、柬埔寨、馬來西亞、緬甸、新加坡、泰國和越南共12國代表參加，與會人員有官方人士、學術人員。

慕雅納在論壇上說，研討會著重在三個主題，包括如何共同合作面對海洋污染，如海洋保護及監測海平面變化，並通過各種海洋科學研究工作展開科技上的合作，另外還有經濟發展，像是評估漁業資源、島嶼永續發展和觀光。

慕雅納強調，東南亞和中國應該培養出國家之間有溝通、對話和合作的習慣，為下一代鋪路。他說：「隨著社會和政治情勢迅速變化，預防潛在衝突的最佳方式是通過持續不斷的對話與溝通，這樣我們才能共同找到最好的解決方式。」

由印尼發起的「管理南海潛在衝突」研討會自1990年開始舉辦，主要是探索南海區域的潛力。自創辦以來，除了有政府參與，還有民間部門及學術界人士參加。目的是針對各議題展開對話，並建立合作平台，以達到相互理解，實現南海地區和平、穩定與繁榮的目標。