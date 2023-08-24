菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓「TD10」今（24）日下午增強為今年第9號颱風蘇拉，預測未來會往北方移動。氣象局提到，目前位於海面上的另一個熱帶低壓「TD11」最快明（25）日增強為今年第10號颱風丹瑞。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則分析，蘇拉靠近台灣的機率持續上升，且暴風圈也會持續擴大，強度巔峰甚至可達強颱。

台灣颱風論壇表示，蘇拉會先花5天轉一圈，「靠近台灣機率持續上升中～」，目前侵台或從台灣沿岸通過的機率約為30%至35%，另外蘇拉的暴風圈未來幾天仍會逐漸擴大，預估巔峰強度至少可達中度颱風上限，甚至強颱，但離海上颱風警報範圍還有點距離，所以不會一成颱就發布警報。

氣象局預測蘇拉颱風、TD11的未來路徑。（翻攝自氣象局）

對此，許多網友紛紛回應，「影響程度待觀察，大家先稍安勿燥」、「到底蘇拉會不會變俗辣，我們繼續看下去」、「會不會轉一轉，頭暈自己跑去日本了」、「就讓我們看看到底是蘇拉還是俗辣…」、「給我快點跑，不要打亂我出國」、「菲律賓應該覺得很煩，每次都來我家附近蹲，不能換地方蹲嗎？」。

氣象局則說明，目前預測蘇拉將往北移動，最快周末（26日）增強為中颱，對台灣影響仍需密切觀察，TD11最快明日增強為今年第10號颱風丹瑞，不過預估路徑將往日本南方海域移動，對台灣天氣沒有影響。