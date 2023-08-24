影帝梁朝偉日前爆出和大陸女星程瀟有婚外情，還生下一子，當時程瀟火速發聲否認，時隔多日，梁朝偉也打破沉默，鄭重澄清傳聞，並表示「我與太太劉嘉玲女士婚姻生活一直安好」。

梁朝偉和劉嘉玲相知相惜35年，始終恩愛如昔，未料日前卻烏龍爆出他偷吃25歲大陸女偶像程瀟，甚至在日本買房給女方，還有私生子，對此，程瀟工作室火速發聲闢謠，直呼「假得離譜」，而梁朝偉夫妻則不急著回應，劉嘉玲照常更新社群，似乎沒受到傳聞影響心情。

今梁朝偉也發聲澄清，否認所有不實謠言，並表示已經影響他愛和愛他的人，因此鄭重聲明「我與太太劉嘉玲女士婚姻生活一直安好，並在此強烈譴責造謠者的惡意行為。」

梁朝偉聲明全文：

近日出現與我有關的嚴重不實謠言及虛假言論，謊稱我與某女星有不軌行為並已產有私生子，對我愛的人及愛我的人造成影響。

我現鄭重聲明，此等與我私生活有關的謠言全部純屬虛構、惡意造謠及歪曲事實，我與太太劉嘉玲女士婚姻生活一直安好，並在此強烈譴責造謠者的惡意行為。

我保留所有追究此等誹謗及虛假陳述行為的權利，不排除委託律師針對造謠者採去進一步法律行動。