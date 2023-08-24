2019年遊戲橘子舉辦天堂遊戲說明會，說台版機率跟韓國一樣，遭公平會認定不實，重罰200萬元， 遊戲橘子公司不服提告請求撤銷，台北高等法院認為公平會處分沒有違誤且符合比例原則，判決駁回。可上訴。

遊戲橘子數位科技公司銷售天堂M線上遊戲，2019年12月14日舉辦【天堂M】NCSOFT原廠來台玩家座談會，宣稱：『可以公開活動製作、抽卡、合成的機率嗎？目前這些機率的設定是否都跟韓版相同？……台版機率都是跟韓國一模一樣的』

公平會在去年6月10日作成處分，認定座談會內容足以影響交易決定之服務內容為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第4項準用第1項規定，處200萬元罰鍰。遊戲橘子公司不服處分，提起行政訴訟請求撤銷處分。

台北高等行政法院認為，舉辦座談會之目的在於推廣銷售遊戲，想知道台灣遊戲玩家玩台版遊戲的感想，作為優化遊戲之參考，遊戲橘子公司當天透過臉書直播，會後也在於天堂M官方Youtube頻道刊播精華影片供大眾瀏覽。

座談會關於「可以公開活動製作、抽卡、合成的機率嗎？目前這些機率的設定是否都跟韓版相同？」現場答覆：「台版機率都是跟韓國一模一樣的」等語，是玩家所關切，遊戲橘子也認為重要而列為提問並予以解答，會影響玩家是否願意花錢玩台版遊戲。

遊戲橘子自承關於遊戲之「傳說製作秘笈(刻印)」製作機率，韓版成功機率為10％，臺版成功機率為5％，亦即韓版與台版機率確實不同。可知座談會之說明與事實不符，足以引起一般大眾對系爭遊戲內容產生錯誤認知或決定之虞，將導致市場競爭機制失去原有效能而產生不公平競爭效果，公平會裁罰200萬元並沒有違反比例原則，判決駁回其訴訟請求。