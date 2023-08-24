網紅Joe Muchlinski以「vonviddy」之名經營TikTok頻道，在社群上擁有逾18萬名粉絲支持，平時多以原創音樂以及喜劇小品等題材發布作品的他，2日前卻被親妹妹證實輕生離世的消息，享年32歲，而他的社群在親妹證實消息的數小時前還有更新。

抖音網紅Joe Muchlinski的妹妹Martha，2日前在個人抖音平台上更新影片，向哥哥的粉絲們透露他離世的消息：「他確實輸掉了與精神疾病的鬥爭，並結束自己的生命，我希望他現在能獲得平靜。」同時也一併曬出多張與哥哥的合影，強調：「謝謝大家善意的留言，我希望能讓他知道『自己是被喜愛的』，我永遠愛你，哥哥。」

事實上，Joe Muchlinski在發生憾事的數小時前，還有在社群上更新題為「這都是愛」的影片。然而，他在影片敘述自己吸毒成癮，更被認為是「癮君子與酒鬼」，因而拖累家人。對此，他強調：「我希望以一個帶來笑容的影片創作者的身分，而被人銘記在心，而非是讓家人陷入地獄的人。」此外，他也補充表示：「粉絲們對我來說意味著整個世界，我沒有什麼可抱怨的，我對你們每個人都只有和睦與愛。」

相關貼文曝光後，可見到不少粉絲紛紛留言：「Joe的喜劇對我來說就像新鮮空氣注入一般，希望他的家人們也能好好地送他離開」、「我有很多次真的因為你而大笑出聲，你該知道你所創造出的東西是如此受到讚賞以及被需要」、「好好安息吧。」

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