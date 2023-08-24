在女足世界盃燦爛落幕後，容筆者將鏡頭帶回到歐洲，球迷期待的歐洲足球賽季，已經開展了一到兩周，普遍被球評認為競爭最激烈的英超，在經過兩輪比賽後呈現新局面，領頭羊是上賽季表現讓人驚艷的布萊頓，「海鷗」與曼城、兵工廠是僅有的3支兩戰全勝的隊伍，布萊頓更是以驚人的8進球2失球，累積+6的得失球差，暫時排在榜首。

布萊頓近年可說是英超被挖角的大戶，從上賽季失去後衛古古雷亞（Marc Cucurella）、中場比蘇馬(Yves Bissouma)、前鋒莫佩（Neal Maupay）到翼鋒特羅薩德(Leandro Trossard)，今年夏天又繼續被搶購了中場麥克阿利斯特（Alexis Mac Allister）、門將桑切斯(Robert Sánchez)和防守中場大鎖凱塞多（Moisés Caicedo）等眾多主力球員，最近還傳出曼城有意收購去年世界盃一鳴驚人的日本國腳三笘薰。但布萊頓並沒有因此一蹶不振，而且靠著制服組精準的收購，以相對低廉的價格買進的後衛艾斯圖皮尼安(Pervis Estupiñán)、中場吉爾莫（Billy Gilmour）、前鋒恩西索（Julio Enciso）、翼鋒阿丁格拉(Simon Adingra)、中場達胡德(Mahmoud Dahoud)、前鋒佩德羅(João Pedro)，以及免費從利物浦加盟的老將米爾納(James Milner)，本季都成了球隊極為重要的戰力。布萊頓本周坐鎮主場迎戰西漢姆聯，鐵鎚幫上周在主場3：1擊敗切爾西，1勝1和未嘗敗績，很可能是海鷗本季首場重大考驗。有鑑於布萊頓本季門將和後防人腳的變動，前兩場比賽也都有失球，比賽可勝不穩，推薦玩法：兩隊是否都進球(是)。

本周英超的重頭戲，首推兩支爭前四熱門球隊的對決，上季擠下利物浦搶到歐冠聯賽資格的紐卡索聯，本季開局也不差，首輪便以5：1大勝阿斯頓維拉，第2輪作客曼城也僅以0：1小輸，紐卡有全球最富貴老闆，但並沒有狂灑金錢補強，今夏只花了約1.5億歐元，在幾個關鍵位置買人，包括義大利守中場悍將托納利(Sandro Tonali)、上季在萊斯特城迎來生涯單季最多進球的翼鋒巴恩斯(Harvey Barnes)、以及被視為特里皮耶(Kieran Trippier)右後衛接班人的20歲小將利夫拉門托(Tino Livramento)。從前兩輪比賽的表現來看，紐卡的穩定性更勝上季，有實力衝擊前3。

紅軍上季失去前4，最大問題是中場的傷病和老化，本季打掉重練，釋出米爾納、凱塔(Naby Keïta)、張伯倫(Alex Oxlade-Chamberlain)、亨德森(Jordan Henderson)和法比尼奧(Fabinho)5名中場，從RB萊比錫買來進攻中場索博斯萊(Dominik Szoboszlai)、布萊頓中場麥克阿利斯特、和斯圖加特的日本防守中場遠藤航(Wataru Endo)，加上陣中原有的荷蘭國腳哈克波(Cody Gakpo)，和兩名小將瓊斯(Curtis Jones)與艾略特(Harvey Elliott)，紅軍提升競爭力之餘也降低了中場球員的平均年齡，首輪與切爾西在一場混戰中踢成1：1平手，第2輪回主場以3：1擊敗伯恩茅斯，前場新三叉戟薩拉(Mohamed Salah)、迪亞茲（Luis Díaz）和若塔（Diogo Jota）正好各有一球進帳，表現合乎預期，麥克阿利斯特上周領到紅牌，不過利物浦為他上訴成功，本周不需要停賽，對紅軍來說是好消息。

兩隊實力應在伯仲之間，雖然利物浦上季主客雙殺紐卡，但紅軍本季仍在適應新的球員變動，而紐卡則維持上季主力陣容再加以補強，兩相比較之下，似乎可稍微看好紐卡，但紐卡主場讓球不易過盤，推薦可包牌和局與讓分(紐卡索聯-1)和。