霧峰區長白峨嵋24日與志工、3位里長至霧峰公有零售市場宣導登革熱防治，呼籲民眾注意環境巡查、徹底清除積水容器等孳生源，降低病媒蚊密度。（霧峰區公所提供／潘虹恩台中傳真）

登革熱疫情持續增溫，台中市也出現多個登革熱案例，霧峰區長白峨嵋24日與志工、3位里長至霧峰公有零售市場宣導登革熱防治，呼籲民眾注意環境巡查、徹底清除積水容器等孳生源，降低病媒蚊密度，齊力防治登革熱。

白峨嵋說，霧峰目前尚未出現登革熱案例，但近日登革熱流行，各地午後又有降雨情形，為提升民眾防範登革熱意識，特地到霧峰公有市場進行宣導；提醒民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應盡速就醫，醫療院所如發現疑似個案也請依法通報。

白峨嵋指出，為預防登革熱疫情發生及擴散，疫情發生地區周邊半徑200公尺範圍內，台中市公、私場所之所有人、管理人或使用人，經通知後，如未主動妥善管理、清除積水處致孳生病媒蚊幼蟲者，依《傳染治防治法》可處3000以上、1萬5千元以下罰鍰，請大家務必配合防範。

霧峰區公所呼籲，市民朋友務必配合居家環境巡檢，落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」4個防治原則，一起動手清除戶內外積水容器，移除孳生源，共同防治登革熱，共同守護自身及家人健康，相信從自己做起，定能杜絕病媒蚊孳生，讓居家環境整潔又乾淨。

白峨嵋也感謝由李瑞淑帶領的民政志工團隊，這幾年不管是新冠肺炎疫情、登革熱等，民政志工總是克盡職責，與公所併肩守在防疫第一線。