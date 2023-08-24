執政黨因應可能的軍事威脅，憲兵202指揮部將從5600人擴編至1萬1000人；警政署保二總隊也將從原有1400人擴大到4500人，並接受軍事化訓練。對此立委馬文君表示，地方基層警力本來就不足，一直沒有補足員額，才派保警支援地方治安，現在憲兵、保二突然要擴編，過去為何不用？籲執政黨出面說清楚。

警界7月下旬流傳保一、保四、保五總隊支援地方縣市警察局的警力，即將於7月24日歸建原總隊，當時澄清是假新聞；警政署23日突發文，要支援各縣市維護治安的保一、保四、保五人員，25日歸建，28日起至保二執行「關鍵基礎設施保安警力基礎訓練」，基層炸鍋，在臉書《靠北police》抱怨：「跟軍人一樣當炮灰，卻沒有軍人的福利。」酸諷：「為了符合美國爸爸要求。」

據了解，警政署原本調派47名保警支援南投縣警察，25日起37人調訓，南投縣警察局因應警力不足，擬25日起暫停12個派出所晚上運作，改為9時至17時，另外9月22日也將有10名歸建。

立委馬文君認為，國防部憲兵將增加員額，警政署保二總隊也要擴編，在在都顯示民進黨在往戒嚴方向走，過去憲兵擴充也是動員勘亂時期增編，憲兵主要維持戰場軍紀，督軍的可能性很高。而且長期以來各縣市地方警力嚴重不足，派保警支援地方治安，近期警政署打著改善基層超時工作要求合署辦公，為何執政黨突然抽走維護地方治安的警力？恐造成地方治安漏洞。

馬文君說，執政黨突然擴編警政署保二編制，講的好聽是維護基礎重要設施，卻要接受軍事化訓練，過去為何不用？現在為何需要？保二若有擴編需要，應該另外徵人，而不是從現在見警率已經很低的情況之下，還從基層調人。國防部擴編憲兵員額，不僅顯示國軍募兵成效不彰，也引發兩岸將爆發戰爭聯想，執政黨不講清楚，甚至用欺騙的手段，只會讓台灣民眾更加焦慮。