台北自來水事業處24日與台灣區水管工程工業同業公會簽訂合作備忘錄，針對重大緊急災害事件發生而致自來水管線、設施損壞時，得經水管公會通知所屬會員參與緊急搶修，北水處表示，此舉可於事件發生後，即時安排廠商進場維修，儘早恢復用戶用水。

台灣天災頻繁，北水處提前做好整備，如供應大台北600萬人自來水系統的備援備載、4座跨河水管橋的耐震補強作業等，而在事件發生當下及後續處理，也特別與台灣區水管工程工業同業公會簽訂合作備忘錄，在事件發生當下能更迅速地救災。

北水處指出，過往若遇重大緊急災害事件，常面臨尋找廠商、簽約、計價等問題，簽訂此備忘錄能讓北水處與廠商在緊急搶修、救災時啟動緊急採購程序，提升搶修效能，更專注即時救援。

北水處也說，雙方簽署合作備忘錄後，未來將持續強化自來水技術提升，培育自來水技術人才，為大台北地區600萬人提供質優量足的台北好水。