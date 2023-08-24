人氣網紅奎丁從求學時期就以精緻美貌和火辣身材引起關注，更有「輔仁女神」、「雅典娜女帝」等稱號，出社會成為YouTuber更不吝嗇展現自身優勢，經常以各種性感穿搭辣暈眾人。最近臉書社團瘋傳「奎丁開房私密片」，引起討論，但她本人自嘲「有拍會自己上片」，呼籲粉絲們不要受騙。

奎丁24日深夜連發多則Instagram限時動態，指出臉書社團出現有人聲稱握有她的不雅影片，還附上連結供點閱觀看，對此她強調「請大家不要點進去連結」，直言那是騙個人資料的釣魚連結；不久後奎丁再次表示，「我如果有拍這種影片，一定會自己上片的好嗎」，自嘲不用等別人外流。

奎丁親揭網瘋傳她私密片外流的真相。（圖／摘自奎丁Instagram）

原來在臉書社團中，有多名網友發文，貼出多個連結，直指是一線網紅奎丁的不雅照和影片，還介紹是她在日本開房間，不忘強調「非換臉」；奎丁也親自破解看似清涼的畫面，是她先前拍攝泰國浴影片的截圖，根本不是什麼私密影片。

其實奎丁是「小玉換臉」事件的受害者之一，網路上有不少非法利用AI技術將臉換成她的色影片，讓她頻頻深受「私密片外流」傳聞所苦。