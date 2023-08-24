烏克蘭國防情報局(GUR)發布了一段無人機空拍影片，顯示俄羅斯S-400防空陣地，被烏克蘭飛彈擊中，隨即發生大爆炸。
GUR在推特上表示「2023年8月23日上午10點左右，俄羅斯佔領的克里米亞半島塔爾漢庫特角(Cape Tarkhankut)，歐萊尼夫卡村(village of Olenivka)附近，一座S-400遠程防空系統摧毀。
影片開始於S-400陣地被擊中，已經產生火球，之後爆炸範範圍持續擴大，形成蘑菇雲。報導稱，爆炸徹底摧毀了全部系統，包括飛彈、雷達和工作人員。
S-400（北約名： SA-21）是俄羅斯現役的主力長程防空系統，是S- 300的升級版。據俄羅斯所說，它有性能強大的相控陣列雷達，與射程很長的主動雷達導引飛彈，可以面對敵方的飽合攻擊，攔截各威脅，包括飛機與彈道飛彈。官方稱，S-400可攔截半徑400公里、高度最遠30公里的各種目標。
不過，S-400的實際性能一直受到懷疑，它是目前世界上最具爭議的防空系統之一。
比如這一次烏克蘭的打擊，可能是風暴影巡弋飛彈的戰果，但是俄羅斯過去堅稱，S-400可以攔截巡弋飛彈，顯然這一次又落空了。
烏克蘭表示，這場打擊相當重要，考慮到敵人軍火庫中此類武器的存量有限，摧毀占領者的防空系統，對反攻作戰有開路的作用。
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