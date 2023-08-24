【全程字幕】還原現場16秒畫面曝！賴品妤受訪逃跑自撞腳架跌倒 中天記者攙扶反被狂吼：你推我@ChinaTimes

民進黨立委賴品妤近日因「雲豹小公主」話題引發爭議，被外界質疑綠電利益與民進黨、甚至與賴清德所屬新系的關係。賴品妤今(24日)閃躲記者追訪時摔倒，還反控中天記者推她，遭到中天新聞還原影片打臉。網紅「館長」陳之漢先前就曾跟賴品妤隔空互槓，今聞訊直接拍影片模仿，只見館長推倒攝影機腳架，在地上翻滾五六圈，網友笑翻「館長cosplay小公煮」、「少了報警叫警察」、「綠畜好生氣」、「婦女部出動！」

賴品妤今(24日)出席醫藥記者會，會後指控中天記者追訪害她跌倒，但中天隨即還原影片，顯示記者並沒推她，引起熱議。PTT有鄉民挖出3年前立院朝野攻防時，賴品妤也曾有經典「仆街」畫面。但綠營人士只問立場不分是非，紛紛留言瞎挺假摔，被網友酸「都是內馬爾的球迷」。

館長先前就與賴品妤不對盤，曾針對反服貿雙標、物化女性等議題互嗆，這次也沒放過開酸良機，隨即就拍了影片揶揄賴品妤。影片中館長被拿著麥克風的「記者」們包圍，只見館長推倒左手邊的攝影機腳架，在自家格鬥訓練場館的地板上連續翻滾了五六圈，酸爆賴品妤。

PTT鄉民笑翻「笑死」、「前滾翻cosplay」、「XDDDDD超會滾」、「這什麼內馬爾跌倒」、「也滾太多圈了」、「應該學足球員被踢左腳抱右腳」、「有笑有推」、「小公主真面目真的蠻X心的」、「這次不噓了，超好笑」、「受身姿勢做的不錯ㄝ」、「館長cosplay小公煮」、「這個需要VAR判定」、「少了報警叫警察」、「明明超好笑，可是綠畜好生氣」、「其實館長走這種詼諧路線就好了」、「霸凌女森，婦女部出動！」