苗栗縣檢警協助鄧姓女子追回遭騙款項。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

家住頭份市鄧姓女子因結識何姓友人，日前何某聲稱自大陸帶回的1批玉石飾品價值百萬元，但因需急用變現，以總價22萬元低價賣給鄧女，鄧女以為有利可圖，向親友調借現金匯給何某，何某取款後就避不見面，頭份警分局接獲鄧女報案，報請苗栗地檢署檢察官張文傑指揮，順利逮捕何嫌，追回贓款。

苗栗縣警局頭份分局是在上個月底，接獲它轄轉報鄧姓女子報案指遭詐騙22萬元，立即成立專案小組並報請苗栗地檢署檢察官張文傑指揮偵辦，專案小組經追查多日，22日下午在頭份市區發現何嫌後，立即持檢方核發拘票將何嫌拘提到案，並搜索查扣詐欺贓款22萬元，詢後將全案依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

檢警調查，鄧姓被害人與何姓嫌犯為朋友關係，上個月間，何嫌以LINE向鄧女誆騙，剛從大陸帶一批玉石飾品價值100多萬元，因有急用要便宜變現，只需22萬元賣給被害人，鄧女信以為真，向親友們借錢匯至指定帳戶，不料隔日何嫌就音訊全無，鄧女不甘受騙向警方報案，檢警受理後順利查獲何姓主嫌到案，並追回全部贓款。

頭份分局長林育旺表示，本案係以假網拍詐手法詐欺，看準民眾想撿便宜心態，在拍賣網站或臉書社團、LINE群組等推出低於市價的商品，等買家下訂匯款後就人間蒸發失去聯絡。在此提醒，商品價格明顯低於市價，極有可能是詐騙，民眾網購應選擇具有第三方支付功能，且商譽良好的正規網購平台，並使用平台提供的安全交易機制，不要與賣家私底下用通訊軟體交易。