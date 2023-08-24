女藝人小昕甘近日上綜藝節目分享故事，就談到「有頭有臉的大人物醜事不能戳破」的主題，她就透露自己的朋友曾在國外夜店遇到知名男歌手，先是被搭訕後對方給了她房間號碼，邀她到房間來玩，但她表示該名男歌手的私生活很有名，甚至記者都知道，只是沒人敢爆出來。

小昕甘上《我就問你正常嗎？》節目，聊到「有頭有臉的大人物醜事不能戳破」的主題，她就透露自己的朋友曾在國外飯店，遇到知名男歌手，對方甚至和她相談甚歡，剛開始她還有點驚訝害怕，沒想到對方更直接給了她房間號碼，邀請她晚上一起來玩，這讓她相當吃驚。

小昕甘透露，事後和記者聊到此事，才知道原來大家都知道是誰，但都沒人敢報導。（圖／翻攝自《我就問你正常嗎？》）

隨後她們有次和記者聊到此事，對方就有表示這名男歌手這樣的消息很多，不過沒有人敢寫「他們公司好像花了很多錢壓了這件事！」，于美人就追問這個人是台灣歌手嗎？小昕甘則回應是「亞洲」，不敢說太多其他特徵。

而同場來賓還有球星轉藝人的哈孝遠，他表示自己也曾得罪過大人物，他坦言過去當球員時，球隊總教練是台籃資深人物，有次因球隊戰績不佳他就直言不諱舉出球隊問題，沒想到接下來那整季他就被冷凍了，每次要叫人都跳過他，也讓他學習到在社會上如果公司要你反應事情，不要當出頭鳥的道理。