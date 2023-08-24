台南市登革熱今天新增124例，再創單日新高，連2天病例數破百，讓防疫人員很緊繃「好怕重演2015年登革熱大爆發」，目前累計病例達2085例，其中玉井區與安定區今天也首度有病例現蹤，各有1例，疫情也因此擴及24區。

台南今天新增124例，分別為安南區47例、東區19例、永康區17例、南區15例、北區11例、仁德區4例、關廟區3例、中西區及歸仁區各2例，新化區、善化區、玉井區及安定區各1例。

安南區疫情居高不下，區長魏文貴強調，安南區人口多、面積範圍大，每天都持續孳清、化噴，明天還將進行全區16里大清消，希望能有效遏止疫情再蔓延。

開學在即，台灣大學公共衛生學院詹長權教授提醒，校園中有很多死角都可能成為病媒蚊孳生溫床，學生一旦被感染，易爆發校園登革熱疫情，加上學校與社區密不可分，進一步增加登革熱疫情傳播至社區風險，為此應制定完善校園登革熱防治計畫因應。

詹長權也給予許多專業建議，包括開學前應澈底落實環境清消及孳清，門窗裝設紗窗加強防蚊，於校園內設置監測病媒蚊指數裝置，提升學校師生登革熱相關知能，制定登革熱感染師生的上課規範等。

他也提醒，開學後，在病媒蚊指數較高的校園應要求師生穿著長袖長褲，身體裸露處使用含避蚊胺(DEET)或埃卡瑞丁(Icaridin)、派卡瑞丁（Picaridin）防蚊液，每日報告病媒蚊指數，並主動關懷已感染登革熱的師生，落實校園環境清消及孳清等，保障師生健康。