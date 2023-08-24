依據疫後逐步恢復兩岸健康有序交流之政策，因應兩岸人民旅遊及商務需求，在風險可控及做好配套前提下，大陸委員會今（24）日會同交通部、經濟部，公布恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來臺商務交流之相關規劃。

具體內容如，「恢復第三地陸客來臺觀光」，自9月1日起，恢復旅居及留學第三地陸籍人士（依大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法第3條第1項第3款及第4款之定義）得申請許可來臺從事觀光活動。

「恢復兩岸團體旅遊之規劃」，陸籍團客來臺：初期每日限額2000人次；依試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法申請到金門、馬祖旅行之人數另計。我方旅行業組團赴陸：依對等原則，適度調控赴陸人次(初期以每日2000人次為原則)。循序恢復兩岸團體旅遊，自宣布之日起，以1個月為準備期，並視陸方回應，再確定實施日期。

「陸客來臺團體旅遊部分」陸委會將會同相關機關，在既有基礎上，檢視安全管理事項，包括許可證件申請及核發、入出境通關配套（CIQS）、通報機制及違常事件處理等，確保陸客來臺遵守相關法令規定。

自8月28日起，恢復陸籍人士申請來臺從事短期商務活動交流之參展及觀展、商務研習（含受訓）。但邀請單位或陸籍人士涉及特定高科技產業（屬中華民國行業標準分類「2611 積體電路製造業」、「2612 分離式元件製造業」、「2613 半導體封裝及測試業」、「2641面板及其組件製造業」、「2642發光二極體製造業」、「2729 其他通訊傳播設備製造業」及「2928 電子及半導體生產用機械設備製造業」等）維持專案申請。

陸委會指出，恢復疫前兩岸人員往來及交流，需要兩岸雙方相互配合及創造條件，我方持續依據最新情勢，放寬陸籍人士入境管制措施，期盼陸方亦採取作為，相向而行，以利相關規劃的推動及執行。