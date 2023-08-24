李姓計程車司機沿南京東路二段41巷南向北行駛，因不明原因向右偏向，其前車頭與路邊停放機車發生碰撞後，再偏離撞擊民宅門口花盆後停下，駕駛送往馬偕醫院。（圖／警方提供）

今（24）日下午14時許，台北市中山區南京東路二段41巷7號前發生一起車禍，李姓計程車司機沿南京東路二段41巷南向北行駛，因不明原因向右偏向，其前車頭與路邊停放機車發生碰撞後，再偏離撞擊民宅門口花盆後停下，駕駛送往馬偕醫院。

警方表示，警方獲報到場，經警方詢問黃姓男乘客表示，司機行駛至中山區南京東路二段41巷時駕駛突然喘氣呼吸急促，隨後計程車即擦撞路旁機車，最後撞擊南京東路二段7號前花盆後停止。詳細原因還待警方調查釐清。