桃園市高中職校園社團幹部聯合訓練營，帶領學員體驗高、低空繩索設施，同心協力完成任務，學習自我挑戰並凝聚團隊力。（蔡明亘攝）

桃園市副市長蘇俊賓24日出席高中職校園社團幹部聯合訓練營結業式，聽取大家的創意企畫，並與學員交流營隊感想，分享自身經驗。（蔡明亘攝）

桃園市高中職校園社團幹部聯合訓練營，活動尾聲由各隊學員策畫跨校大型活動，在成果發表會展現2天培訓成果。（蔡明亘攝）

去年參與過桃園市高中職校園社團幹部聯合訓練營的學長姐，今年也回歸擔任隊輔，在活動中協助學員建立團隊意識。（蔡明亘攝）

為促進桃園市高中職社團幹部跨校交流與自我成長，青年局辦理2天1夜幹部訓練，逾20校將近100人參與，除規畫活動企畫、領導管理、溝通表達等課程，也體驗高低空設施，凝聚團隊力。桃園市副市長蘇俊賓出席結業式，頒發結業證書並勉勵大家在社團生活保持熱上，學習解決問題能力，未來進入職場更有競爭力。

桃園市高中職校園社團幹部聯合訓練營「社選之人-校園發光者」，23至24日在桃園青年體驗學習園區登場，2天營隊規畫實用課程，不僅帶領學員體驗高、低空繩索設施，同心協力完成任務，學習自我挑戰並凝聚團隊力，也安排企畫撰寫、溝通表達、社團領導與管理等課程。

去年參與過幹訓的學長姐，今年也回歸擔任隊輔，在活動中協助學員建立團隊意識，並以「經驗傳承劇」方式，將親身經驗寫成劇本，讓學員透過戲劇一覽未來可能經歷的大小事。營隊尾聲則由各隊學員策畫跨校大型活動，在成果發表會展現2天培訓成果，身為「社團大學長」的蘇俊賓也到場聽取大家的創意，並與學員交流營隊感想，分享自身經驗。

蘇俊賓表示，就學過程中除念書外，參與社團活動可讓人生更豐富，但要時刻謹記自己的初衷為何，雖過程會遇到挫折，但也伴隨更多成就感，許多狀況在未來出社會後、任何領域都可能會遇到，但社團人在職場中，較具協作能力，這類人企業較喜愛，所以要好好珍惜現在的2條成長路徑「學業與人際」，透過學業精進專業能力，參與社團培養興趣並交友，學習溝通協調能力，盼大家保持熱忱繼續走下去。

首次參加幹訓的桃園高中班聯會主席林宥騫分享，活動開始前就十分期待，也帶幹部一同參與，課程豐富多元，最喜歡的是和小隊一起討論晚會表演、籌辦大型活動企畫，明年還想繼續參加擔任隊輔，體驗不一樣的營隊經驗。

今年回歸擔任隊輔的新興高中愛弦吉他社長李宜臻說，去年當學員參加幹訓，學習到非常受用的觀念，成功應用於1年來的社團生活中，這回當隊輔印象深刻的是，有隊輔儘管面臨倒社挫折，也鼓起勇氣回來分享經驗，這份勇氣也感染大家，鼓舞許多即將擔任幹部的學弟妹。

青年局支持學生社團活動多元發展，透過辦理聯合幹訓，加強各校連結與互動，促進新任幹部交流成長。此外，也提供社團活動經費補助、免費場地借用，校園社團資源說明會等，推廣學生相關福利及資源，有關校園社團活動資訊，可至桃園青年局臉書或IG專頁查詢。