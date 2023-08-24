2023台塑盃亞洲撞球總會（ACBS）亞洲花式撞球錦標賽，將於8月30日到9月2日在台北西門商圈的花園大酒店進行，除了男子組，從2009年後暫時停辦的女子組，暌違13年再度舉辦，加上青少年、青少女，總共4個組別，台灣有23位選手和其他來自17個國家地區的好手角逐冠軍。

中華民國撞球總會表示，從2014年開始ACBS亞洲花式撞球錦標賽僅具亞洲排名積分，今年正式列入世界花式撞球協會（WPA）的世界排名積分系統，吸引甫奪下世界盃雙打冠軍的菲律賓名將蔡約翰、2016安麗盃冠軍、菲律賓天才少女仙緹諾（Chezka Centeno）、韓國新秀徐序亞，男子組會內賽64籤、女子組參賽人數比男子少，因此會內賽32籤，都先分組進行預賽，再進入到單淘汰賽，青少年男、女組則是會內賽加起來32籤。

獎金方面，男子組冠軍1萬美元、亞軍5000美元，4強賽落敗者並列季軍，各獲2500美元獎金；女子組冠軍獎金6000美元，亞軍3000美元，兩位季軍各1500美元。

台灣參賽選手方面，男子組有「柯氏兄弟」柯秉逸、柯秉中、2017世大運金牌許睿安等8位好手，女子組由世界第1「大眼妹」周婕妤領銜，還有魏子茜、陳佳樺等7人，特別的是，曾在撞球項目叱吒一方的「冷面殺手」趙豐邦、「撞球天后」柳信美兩位年紀超過半百、帶動台灣撞球風氣的資深名將會持外卡參賽。

現在擔任中華民國撞球總會會長的趙豐邦表示，持外卡參賽，除了給自己機會，也讓大家能在台灣主場再看他和「阿美姐」柳信美的比賽，回憶一下10幾20年前他們正值顛峰時的風采，也感受老選手們為撞球付出的熱情，儘管成績可能不會很好，就是給大家一個回憶。