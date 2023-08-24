民進黨立委賴品妤今天（24日）在一場醫療記者會結束時，被媒體記者追問父親賴勁麟相關問題時，不慎絆到、撞向攝影機，中天記者見狀做出攙扶的動作，結果卻聽到賴品妤連續大喊「不要推我」。國民黨台北市議員鍾沛君表示賴品妤確實存在陳幸妤的強烈既視感。

鍾沛君今(24日)在臉書貼文表示，賴品妤確實存在陳幸妤的強烈既視感：「你們誰沒拿過我爸的錢？」

網友紛紛表示，「這個關聯我懂了」、「一個有說謊一個沒說謊」、「陳幸妤靠自己專業當牙醫師，賴品妤的立委專業質詢在哪？」、「陳幸妤比較有骨氣」、「議員加油，我很喜歡您的形象與論述能力，真的，加油」、「電共生碰瓷妤雲豹公主」、「真的，簡直是2.0版！」

不過，也有網友對此有不同的看法，「鍾議員，一碼歸一碼，Metoo事件，不分黨派的女性從政者都是支持妳的。請不要拿陳幸妤和賴品妤作政治攻防，父親跟女兒是兩回事」。