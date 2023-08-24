桃園市1間醫院已婚個案管理師指控藥廠H姓業務，因自己把醫院藥物資料提供給H男，卻反遭H威脅，至少被強逼性交12次，她要求H男賠償。但桃園地院發現，個管師曾手寫卡片給H，還曾傳「只希望你能對我更好」給H，駁回告訴。

個管師提告，指2020年8月因業務往來認識H男，因為H工作認真，禁不住多次請求，自己違反規定將醫院使用藥物資料提供給H男。卻反遭被威脅，稱若未與其發生性行為，將把個管師提供資料一事告知醫院，讓個管師失去工作。

個管師說，H男不只在自己住處，甚至打羽球、餐敘前，多次在停車場「硬上」。個管師也稱，H男曾抱怨女友未滿足其性需求，有次陪吃生日大餐，自己當時為了避免繼續被性侵而準備生日禮物，不料送禮後，仍在車上被性侵。個管師說，因為擔心丈夫得知會拋棄她，為此時常崩潰大哭、自殘，丈夫鼓勵自己後才坦白一切，並決定對H提告，並要求H男賠償107萬餘元，丈夫也稱自己有精神上傷痛，請求2萬精神撫慰金。

法院查看個管師與H往來電子郵件，發現個管師曾傳訊稱「你終究還是只有公事上才回覆我，我不是你的資料產生器！今天沒有我，你今天也不會有這樣的成績。」、「只希望你能對我更好」、「真的要好好珍惜我！因為我跟別人不一樣～」，另法院也發現個管師曾贈送手寫卡片給H。

法院認為，個管師在醫院就職，就算私自提供藥物資料需要受到行政懲處，但H男長達兩年妨害性自主，需要面對有期徒刑罪責，所遭受處罰顯然更重，衡酌常情，個管師沒必要因此忍耐。法院也認為，如果長期遭到性侵害，個管師實在沒有必要與H男建立人際關係，反而應盡量遠離H男，認定個管師與常情有違，主張處處矛盾，因此駁回告訴，可上訴。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。