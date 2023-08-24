台中市食安處加強實體及網路通路日本進口食品稽查。（翻攝自蝦皮網站／馮惠宜台中傳真）

「日本敍敍苑烤肉醬」在網路上被封為烤肉神醬，不少代購會從日本購入後在網路販售，台中市食安處因嚴守核食把關，積極抽驗日本食品及查核食品標示，未料在蝦皮網站查獲3件賣家販售敍敍苑烤肉醬，卻無中文標示，也依《食安法》對賣家開罰3萬元，有賣家抱怨1瓶只賣2、3百元卻被罰百倍罰款，真是得不償失。

台中市政府為守護民眾食安與健康，針對日本進口食品進行輻射檢測，且針對實體及網路販售的日本食品標示部分，也積極進行查核，從111年迄今共查獲6件未依規定標示，6件中有5件都在蝦皮網站中發現，其中3件都是賣日本超人氣烤肉神醬敍敍苑烤肉醬，且賣家都設籍在台中市，食安處也依法裁處3萬元。

台中市食安處表示，敍敍苑烤肉醬很夯，網路賣家一堆，但依照規定進口食品必須有中文標示以及國內負責廠商等資訊，敍敍苑烤肉醬不但是日本代購夯品，其產地更在輻射高風險區，食安處依大數法則進行抽查，才會揪出違規賣家，提醒網路賣家，販售進口食品一定要符合標示規範。

而被查獲未依規定標示的6件，其中4件賣家設籍台中，依法裁處3萬元罰款，其餘2件則移請源頭桃園市與新北市衛生局依法處辦。另，食安處111年起至今已抽驗日本食品853件 (含水產品87件) ，以市府自行購置的「純鍺偵檢器」進行輻射檢測，結果均符合規定。

食安處強調，未來將持續加強市售水產品查驗，透過「純鍺偵檢器」精密檢測，維護市民食安；食安處也提醒民眾，購買食品前可查詢「台中市核食食安專區」，掌握合格店家，最新稽查或抽驗結果亦公開於台中市食安GIS專區，歡迎民眾查詢。