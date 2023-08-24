日本2012年311大地震引發福島核災，11年後的今天（8月24日），東京電力公司位於福島的第一核電廠正式讓「核處理水」入海，引發東亞多國擔憂。香港今起禁止東京都與福島等9縣水產品進口，餐飲業者稱生意恐慘跌7成，官員提醒藍鰭鮪魚（黑鮪魚）、比目魚與蚌類等3大類水產最好別吃。
港府食物及環境衞生諮詢委員會主席梁美儀周三（23日）在香港商業電台節目說明，官方會全力把關，民眾不必太過擔憂，不過，像是藍鰭鮪魚這種大型魚類，還有底棲習性的比目魚、蚌類等水產，少吃為妙。
《香港01》報導，港府23日宣布24日起禁止日本栃木縣、群馬縣、琦玉縣、千葉縣、東京都、新潟縣、福島縣、茨城縣、宮城縣與長野縣等10地水產進口，包括活體、冷凍、冷藏、乾製或其他方式保存的水產品，以及海鹽、海藻，均不得進口香港。至於何時解禁，港府僅稱會持續監測輻射濃度，並視日方排放手段能否提升港方對於日本食品的信心再予以調整。
梁美儀受訪時直言，不論在香港或赴日旅遊，均衡飲食是最高原則，天天吃生魚片的風險自然較高，來自北海道、九州的水產品相對安全一些。此外，孕婦、兒童應減少食用上述3類高風險水產，鮪魚屬於食物鏈末端，淺嘗為上；核污染物容易沉積在泥土哩，在海洋底層生活的底棲性魚類與蚌類，也應少吃。
水產相關製品眾多，港府食安專員黃宏24日舉例，「一夜干」涉及直條魚醃製風乾，符合禁令；合成食品則不在禁令之列，例如魚丸、蠔油等，但當局會抽查。黃宏強調，日本上述10地水產即使到港加工也不可以，不過，若水產品未在上述行政區捕獲、製造、加工或包裝，即使轉運到香港也不受禁令限制。
香港民眾多半認為禁令十分突然，這幾天紛紛把握時間吃好料，23日以後赴日旅遊也可能會少吃水產。香港餐飲連夜協會董事、日式餐廳業者陳強23日受訪時說，禁令消息一出，香港相關餐飲業者營業額即見下跌1到2成，24日禁令生效後恐再跌3成，這波總計可能重跌7成之多。業者初步可能會先以「節流」因應，午間時段與周日休息，萬一情況持續惡化就考慮收攤或改賣其他食品。
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