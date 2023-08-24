陸委會今(24)日下午宣布「恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來台商務交流」的重磅消息一出，立刻引發金門民眾與觀光旅遊業者的高度關注；縣府也表示位於兩岸交流最前線的金門，對於兩岸人民能夠逐步恢復有序交流樂觀其成，也期盼早日重現小三通旅遊榮景，讓地區觀光產業蓬勃發展。

陸委會指出，恢復兩岸團體旅遊之規劃，陸籍團客來台，初期每日限額2000人次(依試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法申請到金門、馬祖旅行之人數另計)。我方旅行業組團赴陸，則依對等原則，適度調控赴陸人次，初期以每日2000人次為原則。循序恢復兩岸團體旅遊，自宣布之日起，以1個月為準備期，並視陸方回應，再確定實施日期。

對此，縣府表示，金門以觀光立縣，地方觀光發展非常仰賴陸客的觀光消費，昔日小三通旅遊人潮為地區帶來無限商機，但在新冠疫情爆發迫使小三通停航的影響下，金門觀光產業受到重挫。隨著全球疫情全面趨緩，兩岸觀光旅遊勢必要開放，對於今日陸委會宣布開放兩岸旅遊的規畫，是眾所期盼已久的需求，也希望兩岸當局共同為推動兩岸人民有序交流而努力，讓兩岸人民共享和平紅利。

縣府進一步指出，有關今天陸委會宣布的小三通再放寬政策是原則性的方向，相關細節、人數等還有待陸方回應和視業界準備情況才會比較明確，接下來還是要多努力溝通去爭取更多空間，才能全面恢復小三通蓬勃發展時的榮景。