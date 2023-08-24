馬來西亞砂拉越州立法議員Miro Simuh帶領67名原住民族參訪團24日前往新北市烏來泰雅民族博物館。原民局表示，來自砂拉越的原民參訪團以伊班族（Iban）、比達友（Bidayuh）族為主，與台灣原住民族同為南島語系。參訪團不只對泰雅民族博物館目前展出的「原住民族權利入憲到實踐巡迴展」產生共鳴，也頻頻表示，「我們都是南島一家人」。

原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，這次參訪團原住民發現和台灣原住民的語言有高度相似性，例如「眼睛」和阿美語 「Mata」相同;「稻子」則近似於泰雅語的「Pagay」等。此次參訪活動，原民局也致贈烏來在地達卡工作坊織女高林美鳳（Taka Tana）製作的泰雅族傳統編織工藝品給予來訪的參訪團。

「原住民族權利入憲到實踐巡迴展」，展出台灣原住民族推動、爭取權利的過程。馬來西亞砂拉越人與台灣原住民族有相似的歷史創傷，現在仍持續努力爭取土地、經濟和教育上的自主權。參訪團在展了中，對爭取原權中流淚、流汗、流血的經歷產生共鳴。

馬來西亞砂拉越人也和台灣原民雙方激盪出南島語族共同的文化記憶與歷史，希望未來深化交流合作，拉緊和南島語族兄弟姊妹間的關係。