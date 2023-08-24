高雄市政府教育局24日表示，因應科技大廠進駐、半導體聚落成形，評估周邊人口成長趨勢和就學供給容量，持續整備區域教學資源，提供產業園區周邊移入人口更優質的教育環境。

教育局表示，為吸引投資並創造在地就業機會，滿足進駐廠商員工子女就學需求，教育局110年12月即向國科會南科管理局積極爭取比照其他科學園區在高雄設置科學實驗中學，歷經一年多努力， 已於今年8月1日正式成立高科實中籌備處，落腳於橋頭新市鎮，提供高雄園區（路竹）、高雄第二園區（橋頭）、高雄第三園區（楠梓）員工子女、歸國學人子女，以及設籍該校址周圍鄰里的學童就讀，預計115學年度國小部1年級開始招生，117學年度全面招生，共計招收61班約1800餘個就學名額。

高雄市為半導體大廠進駐籌建中小學。（圖片來源：高雄市教育局提供）

教育局表示，市長陳其邁推動科學園區開發是高雄市產業轉型重要的一步，為加快高科實中設校期程，市府接受國科會南科管理局委託協助代辦校舍工程，透過中央與地方共同攜手合作，完善園區招商配套措施，吸引優秀人才進駐。

教育局還說，橋頭科學園區成立、台積電進駐楠梓，預期北高雄將成為經濟、人口成長熱區，如何在生活、教育、社福等各面向滿足需求，並吸引高科技人才入籍，教育會是人才移居的重點考量，高市府全力整備資源應對。

在既有教育內容優化部分，市府110年推動左楠地區7所高中職學校與在地大學合作，共同開設半導體、數位先修課程，讓學生提前職業試探；此外，因應台積電進駐提供豐沛就業機會帶動人口成長，除積極評估鄰近學校校舍改建，逐步提高區域就學容量外，111年於楠梓區藍田里啟動藍田國小設校，預計115學年度招生。

教育局長謝文斌表示，教育局致力為培育高雄未來人才作準備，配合產業轉型升級、雙語政策、技職教育再升級等政策，已著手優化園區鄰近週邊學校辦學特色，如協助學校爭取相關雙語計畫、與產業合作辦理自動化教育與導入雲端預算技術教學等，並希望透過教育資源共享，完善區域教學資源，讓在地學子有更好教育環境。