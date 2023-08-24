高雄市三民區今日出現大型看板，上面5名立委參選人包含曹桓榮、陳若翠、黃柏霖、陳美雅與李明璇與郭台銘同框，讓人紛紛質疑是否是公開挺郭？不過5名立委參選人下午強調先前並不知情，此看板恐未授權，且5名參選人口徑一致挺侯。高市議員李雅靜則大方秀出與侯友宜的合照看板，更強調「我的看板有授權」，嘲諷做出此舉的人士。

李雅靜表示，團結不一定會贏，不團結肯定不會贏，她身為從政黨員，責無旁貸全力輔選，力拚總統、立委勝選，而她也特地在鳳山街頭豎立與侯友宜的合體看板，向鄉親強力推薦曾任警政署長、現任新北市長、擁有豐富行政經驗、充滿決心的侯友宜。

李雅靜也說明公開挺侯原因，表示沒有穩定的治安，就沒有飛奔的經濟，台灣治安面臨嚴峻的挑戰，詐騙事件層出不窮、黑槍四處流竄，我們需要1位堅毅果斷、有鐵血之心的領袖，侯友宜的警察背景，能為台灣未來的治安帶來更穩定的保障，引領台灣走向更加穩定和安全的未來。

李雅靜也喊話高市府，治安改善需要政府和社會各方共同參與，務實的從預防、打擊、輔導等多個層面著手，而不是以數據自吹自嗨的說治安好。高雄市政府昨日召開治安會報，提出非常亮麗的數據，她非常肯定基層員警維護治安的努力，但呼籲市府不要掉以輕心，更不要以數據自滿。

李雅靜說明，詐騙事件至今仍然層出不窮，近期鳳山區就發生鄉親受騙近900萬元，希望警方加強力道攔阻詐騙。另外，基層警力不足的問題，造成警察普遍超勤上班，間接降低辦案效率，而監視器也應該加速汰舊換新，才能避免治安出現死角。