藝人NONO（陳宣裕）日前被直播主「小紅老師」控訴性騷、性侵20多位女性，甚至包括未成年少女，老婆朱海君與連帶受影響，這位金曲台語歌后在老公暴風性騷案後鮮少露面，她近日作客談話節目《我就問你正常嗎》時，被問到發生哪種慘況不希望遭說破，她選擇了「失業沒工作」這個選項。

朱海君近日在節目中透露，最不希望被他人戳破的情況是「失業沒工作」的窘境，她憶起當時產後復出第一年，迎面而來的機會便是跨年晚會，豈料從10月就沒消息，媽媽也替她著急狂問「妳上次說公司會幫妳接跨年，接到了沒？談好了沒」？她只好跟媽媽解釋「名單都有提報上去了，應該沒問題吧」。

結果等到12月中旬，跨年演唱會海報上都沒看到她，媽媽又擔心地打電話追問，她直言不清楚，只好回應公關公司通常「標得比較晚一點」。未料到了12月31日當天，海報上還是沒有她的身影。

果然，朱海君又接到媽媽關心，她也只好坦承「我今年可能真的沒有，可能剛復出，公關公司還對我不太熟悉」。面對媽媽不停關心，朱海君無奈表示，「我已經沒有工作，就已經很難過了」，回想起剛復出的第一年，她也坦言那一整年「我真的在家裡躺」，情緒還是得靠自己消化。