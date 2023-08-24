屏縣府勞青處為鼓勵青年創新發想並培育產業人才，今年擴大舉辦青年社會創新競賽，總獎金提高至120萬。（謝佳潾攝）

屏縣府勞青處為鼓勵青年創新發想並培育產業人才，今年擴大舉辦青年社會創新競賽，以智慧農業、數位科技、創新旅遊、青銀共融等4大產業作為競賽主題，總獎金提高至120萬，採團體戰、首獎高達10萬，即日起受理報名。

勞青處處長李雨蓁指出，去年以「可食地景X設計成真」為主題辦理的「農青創客松」，挖掘出倡導生態議題的「旺福鴞」、以及高樹鄉吉祥物「旺寶」，經地景設計實作後，不僅吸引不少遊客慕名而來，也帶動區域產業的創新發展，因此，今年的創新競賽將擴大舉辦，為地方議題提出更多可能的解方。

李雨蓁說，今年以智慧農業、數位科技、創新旅遊、青銀共融等4大產業作為競賽主題，有延續推廣屏北地區及185縣道沿線觀光及農特產品行銷為主的「農客松」，盼藉由彩帽鳳梨田的設計、以及農業廢棄物創新加值再利用，發展創新行銷策略。

而「數位松」則聚焦在屏東在地特色及節慶的數位行銷推廣，以光影光雕設計、數位互動、數位策展等形式，以數位創新內容進行提案；「旅創松」以恆春半島為場域進行創新遊程提案競賽，對應人文歷史、山林運動以及現下熱門的工作假期現地實作體驗，提出新型態半島旅遊亮點。

至於「共融松」則因應人口老化議題，以青銀合作理念，發想長期照顧創新方案、銀髮人才就創業創新模式以及銀髮科技照顧等主題。

李雨蓁強調，為鼓勵青年多多參與，今年總獎金提高至120萬，除設有金獎、銀獎、銅獎、潛力獎外，還會從金獎中選出評審大獎為首獎，而首獎獎金高達10萬，歡迎青年們組隊報名挑戰。

勞青處表示，競賽即日起受理青年團隊報名，每隊2至5人，18至45歲的青年比例至少一半，競賽期間各主題將分別舉辦8場主題講座以及4場培力工作坊，提供青年團隊專業技能培訓以及知能養成，更多競賽訊息可至屏東智慧農業學校Facebook粉絲專頁或致電08-7957228查詢。