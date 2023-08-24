民進黨立委賴品妤今（24）日出席醫藥記者會，會後指控中天記者追訪害她跌倒，但中天隨即還原影片，顯示記者並沒推她，引起熱議。媒體人謝曜州也在臉書盤點自己的採訪經驗，自爆有一次攝影記者打到前閣揆蘇貞昌的頭，「蘇貞昌怒目很久」，20年前還曾敲到總統蔡英文的眼鏡，「小英一秒由怒轉笑臉」。

謝曜州今在臉書發文，「政治人物如果不想被媒體追問，很簡單，就是不要當政治人物了。」他也回憶過去採訪曾發生的意外事件，約20年一堆人追問蔡英文時，他硬梆梆的麥克風牌子撞到蔡英文的眼鏡，當時眾人倒抽一口氣，「小英一秒由怒轉笑臉」。謝曜州也說，感謝她當年沒有說叫警察，感謝她沒有說我打她。網友也問說「是先笑然後轉怒然後轉笑，還是直接怒轉笑啊?」謝曜州也回憶說，「一秒怒出殺氣，但瞬間就壓下來變笑臉，超強」。

謝曜州還爆料說「沒有感謝蘇貞昌」，有一次推擠，攝影打到蘇貞昌的頭，蘇貞昌怒目很久。

謝曜州也提到許多前立委，「感謝游月霞，她當年被我們在立法院追著跑，她沒有告我metoo」、「感謝王拓委員，當年小的後腦勺沒長眼，不知道拉我的是立委，於是我拐子一揮打到委員的頭！謝謝你當年沒計較。」